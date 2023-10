Corini: “La squadra è concentrata, dobbiamo superare lo Spezia. Coulibaly…”

Il tecnico del Palermo, Eugenio Corini, ha presentato in sala stampa il match valido per la decima giornata di Serie B contro lo Spezia di Massimiliano Alvini. I rosanero scenderanno in campo questo lunedì alle 20.30 al "Renzo Barbera". Di seguito le dichiarazioni alla vigilia dell'allenatore rosanero:

“A parte Di Mariano che vive una situazione particolare, la valutazione per il resto viene fatta in base a tanti fattori. Per Coulibaly dispiace anche perché non aveva fatto la preparazione con noi. Quello che è successo fino ad adesso è stato sotto controllo. Aurelio è stato fermo un pò di più nel periodo del ritiro estivo. Mi sembrano situazioni fisiologiche, ci sono sempre riflessioni rispetto a carichi di lavoro e campi. È stata una sosta lunga, abbiamo potuto recuperare i nazionali con un tempo migliore. Per Lund è complicato visto il fuso orario. Abbiamo cercato di riposare dopo Modena, in quel momento avevamo bisogno di questo. Ho visto una squadra concentrata sul lavoro. Abbiamo la piena consapevolezza dell'atteggiamento che dobbiamo avere per superare un avversario forte e di qualità che è appena retrocesso. E' uscito da un momento complicato di inizio campionato, hanno trovato una quadra nelle ultime partite. Dobbiamo fare una grande prestazione per superare lo Spezia".