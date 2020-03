Corigliano-Palermo, si gioca il 22 marzo: lunedì la decisione definitiva della Lega. La proposta di Sagramola e il nuovo calendario

“Lunedì si saprà quando e da dove riprenderà il campionato di Serie D“.

Apre così l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parlando della sospensione del campionato di Serie D, con la Lega che tra due giorni si riunirà in consiglio per prendere la decisione definitiva su quando far dipendere le gara della quarta serie italiana. La 27a giornata sarebbe dovuta giocare domani a porte chiuse ma la LND ha scelto di fermare le partite in maniera tale che tutte le società potessero adeguarsi alle linee guida del governo.

In mezzo c’è anche la sosta, inizialmente prevista per il Torneo di Viareggio, ma anche la kermesse giovanile è stata annullata: “In queste ore si sta riflettendo su come agire per far ripartire un torneo che ha anche delle scadenze da dover osservare. E le ipotesi al vaglio sono diverse per via di una comprensibile incertezza su come muoversi da parte degli organi preposti in un momento così delicato per il Paese. L’orientamento del dipartimento interregionale, in questo momento, sembra quello di voler far ripartire campionato il 22 marzo, come si era ipotizzato in un primo momento, ma con lo slittamento del calendario. Non, quindi, partendo dalla 28esima come da programma, ma dalla 27esima, cioè da quella rinviata“, si legge.

In questo caso, quindi, il Palermo riprenderebbe il campionato affrontato il Corigliano e non il Savoia. Una decisione non completamente condivisa dalla maggior parte delle società che avevano già prenotato viaggi e alberghi ed adesso si ritrovano a dover modificare le proprie destinazioni; dall’altra parte la decisione della Lega sembra orientata in tal senso per evitare di dover inserire la 27a giornata in un turno infrasettimanale.

L’amministratore delegato del Palermo, Rinaldo Sagramola, aveva anche avanzato la proposta di far ripartire il campionato 15 marzo, approfittando della sospensione del Torneo di Viareggio: “In questo modo sarebbe rimasto tutto invariato anche nel caso si decidesse di voler iniziare dalla 28esima giornata anziché dalla 27 esima. A quanto pare, però, per deliberare una decisione relativa al 15 marzo ci sarebbero voluti tempi stretti, e con un consiglio di Lega in programma lunedì diventerebbe complicato mettere in moto la macchina del campionato per la domenica successiva“, conclude il quotidiano.