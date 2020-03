Corigliano-Palermo, si gioca a Rossano alle 15: c’è l’ok. Il tecnico Mangiapane: “Getteremo il cuore oltre l’ostacolo”

“Corigliano-Palermo, salvo intoppi, si giocherà a Rossano. Il club calabrese ha inviato sia alla Lega Nazionale Dilettanti che ai rosanero tutta la documentazione relativa alla richiesta di utilizzo dello stadio «Stefano Rizzo», ritenuto più adeguato all’evento“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando del prossimo impegno dei rosanero contro il Corigliano, sfida in programma domenica alle ore 15 e non alle 14.30. Il club calabrese ha infatti dato l’ok alla richiesta del Palermo di posticipare di 30 minuti il fischio d’inizio. Per quanto riguarda il campo alla fine si giocherà quindi a Rossano, viste le condizioni precarie della tribuna dello stadio casalingo.

Palermo, la rosa vale quasi 3 milioni di euro: Martinelli e Crivello i pezzi pregiati. Ficarrotta, Lucca e Felici…

Una gara che a Corigliano attendono con particolare trepidazione: “La prepareremo come tutte le partite – ha dichiarato il tecnico Mangiapane – arriva la capolista, una squadra blasonata e dal nome importante, ma sono sempre undici giocatori, seppur di categoria superiore. Abbiamo bisogno di far punti e getteremo il cuore oltre l’ostacolo, siamo pronti a vendere l’anima al diavolo pur di raggiungere il nostro obiettivo, che è portare a casa i tre punti“.

“Penso che la città di Palermo non meriti di andare in questi stadi, ma nei palcoscenici che ha calcato fino a pochi anni fa. Sono siciliano anche io (nato ad Alcamo, ndr) e il Palermo dava lustro alla Sicilia in tutto il mondo. Adesso si trova ad affrontare un campionato che sicuramente non è facile, ma mi auguro che da questa partita i tifosi del Corigliano ci diano maggior seguito per aiutarci a mantenere la categoria“, ha concluso l’allenatore della compagine calabrese.