Corigliano-Palermo, emergenza coronavirus: annullata la conferenza stampa di Rosario Pergolizzi

L’emergenza coronavirus ferma la Serie D.

Pochi istanti fa la notizia: dopo gli annunci sullo stop dei gironi B, C, D e F, la 27ª giornata di Serie D, che sarebbe dovuta andare in scena questo week-end, è stata rinviata in toto a data da destinarsi. Un provvedimento preso dalla Lega Dilettanti a seguito del decreto del Governo per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Notizia, a seguito della quale, “Il Palermo comunica che, in seguito al rinvio della 27a giornata del Campionato di Serie D, la conferenza pre gara dell’allenatore Rosario Pergolizzi, originariamente in programma domani a Carini, è annullata”.