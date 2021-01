Coppa Italia, tutto pronto per Atalanta-Lazio: quote dei bookmakers e probabili formazioni

Tutto pronto per Atalanta-Lazio.

Continuano i quarti di finale di Coppa Italia: alle 17.45, nerazzurri e biancocelesti, si sfideranno al ‘Gewiss Stadium’, per la cercare la qualificazione alle semifinali. Le quote e i pronostici dei bookmakers, prevedono una gara a senso unico, con i padroni di casa nettamente favoriti: il segno 1, infatti, è offerto a 1.67, il segno X a 4.10 e il segno 2 a 4.50. La gara sarà trasmessa in diretta su Rai Due e in streaming su Rai Play.

Per l’occasione, Gian Piero Gasperini, opterà per un 3-4-2-1 con Sportiello tra i pali, linea di difesa a tre composta da Djimsiti, Romero, Palomino. A centrocampo agiranno Mahele, Pessina, Freuller, Gosens. In attacco, Miranchuk e Malinovskyi supporteranno Muriel, unica punta.

Simone Inzaghi, invece, conferma il suo ormai consueto 3-5-2 con Reina tra i pali, Patric, Hoedt e Acerbi in difesa. A centrocampo spazio a, Milinkovic-Savic, Escalante, Akpa-Akpro con Marusic e Fares sulle rispettive fasce. La coppia d’attacco sarà formata da Pereira e Muriqi.

Di seguito, le probabili formazioni.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Djimsiti, Romero, Palomino; Mahele, Pessina, Freuler, Gosens; Miranchuk, Malinovskyi; Muriel.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Escalante, Akpa-Akpro, Fares; Pereira, Muriqi.