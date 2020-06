Coppa Italia, stasera è il turno di Napoli-Inter: le scelte di Gattuso e Conte

Tutto pronto per Napoli-Inter.

Anche il calcio italiano è ufficialmente ripartito. Dopo Juventus-Milan, finita 0-0, questa sera tocca a partenopei e nerazzurri, che si giocheranno la semifinale di ritorno di Coppa Italia, alle pre 21.00 allo Stadio ‘San Paolo’.

Piccoli problemi di formazione per Gennaro Gattuso, che a causa dell’assenza di Lobotka per infortunio, ha dovuto rivedere il centrocampo. Dunque, nel suo 4-3-3, spazio a ‘ Zielinski, Demme e Fabian. In difesa torna Koulibaly a far coppia con Maksimovic, mentre sugli esterni Mario Rui e Di Lorenzo. In avanti, invece, agiranno Insigne, Mertens e Politano.

Idee chiarissime, invece, per Antonio Conte, che dovrebbe schierare i suoi con un 3-4-1-2 con Bastoni, il recuperato de Vrij e Skriniar davanti ad Handanovic. A centrocampo spazio a Young, Brozovic, Barella e Candreva. E in avanti il solito duo Lukaku-Lautaro e allo loro spalle Eriksen.

Di seguito, le probabili formazioni.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Mario Rui, Koulibaly, Maksimovic, Di Lorenzo; Zielinski, Demme, Fabian; Insigne, Mertens, Politano.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Bastoni, de Vrij, Skriniar; Young, Brozovic, Barella, Candreva; Eriksen; Lukaku, Lautaro.