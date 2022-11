Coppa Italia Serie C, la Virtus Entella passa ai rigori contro la Lucchese

La sfide dei tiri dagli undici metri sorride alla Virtus Entella, è la compagine di Gennaro Volpe a passare il turno ed ottenere l'accesso diretto ai quarti di finale di Coppa Italia Serie C, ai danni dell'eliminata Lucchese. Si rende protagonista Borra, parando i tentativi di Alagna e Tumbarello, regalando di fatto la vittoria alla squadra ligure. Dopo 120 minuti la gara era terminata 1-1, con i gol di Meazzi nella prima frazione di gioco per i biancocelesti e di Romero in pieno recupero.