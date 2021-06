Coppa Italia Serie C, Avv. Costa: “Sono uno di cuore, complicato dire di no”

La Coppa Italia di Serie C vinta dal Palermo nella stagione 1992-1993 torna al Renzo Barbera. Massimo Costa ha concesso l'esposizione al Museum rosanero, portando di persona il trofeo nella giornata di ieri al patron Mirri

"E' una mia iniziativa spontanea di condivisione e di attenzione per una realtà importante - ammette Costa - io sono uno di cuore, mi viene complicato dire di no", si legge sul Gds. E ancora: "Stiamo lavorando per un progetto ma ben vengano più musei a Palermo su tematiche sportive, artistiche, culturali. Se poi collaborano, sarebbe pure fantastico. Il senso più profondo è proprio questo, non ha senso farsi delle guerre stupide".

Il "Palermo Museum" aprirà ufficialmente i battenti da domani. I biglietti sono acquistabili sul sito ufficiale del club rosanero, su Vivaticket.com o nei punti vendita Vivaticket. "Il prezzo dei tagliandi è di 7 euro, con ridotti previsti per gli under 14 e per gli over 65, oltre a tariffe omaggio o ridotti per categorie speciali. Le visite verranno effettuate giovedì, venerdì e sabato in tre turni orari (alle 12, alle 16 e alle 17)", si legge sul noto quotidiano.