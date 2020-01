Coppa Italia, Napoli-Perugia: Gattuso schiera il tridente, Lozano e Llorente in campo dal 1′. Le formazioni ufficiali

E’ tutto pronto per Napoli-Perugia.

Terminata la diciannovesima giornata di campionato, la Coppa Italia, è pronta a riprendersi la scena. Dopo il 2-1 tra Torino e Genoa, questo pomeriggio, sarà il turno di Napoli e Perugia che si affronteranno al “San Paolo” nella sfida valida per gli ottavi di finale di Tim Cup. Soltanto tre i cambi rispetto alla Lazio per gli azzurri che scenderanno in campo con Elmas, Lozano e Llorente al posto di Allan Milik e Callejon. Momento particolarmente negativo per gli uomini di Gennaro Gattuso, reduci da un ko rimediato contro i biancocelesti e attualmente all’11° posto in classifica, e dunque costretti a non compiere ulteriori passi falsi nella sfida di questo pomeriggio contro il Perugia.

Di seguito, le formazioni ufficiali della sfida:

Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano, Llorente, Insigne. All.Gattuso

Perugia (3-5-2): Fulignati; Gyomber, Sgarbi, Falasco; Rosi, Falzerano, Carraro, Buonaiuto, Nzita; Iemmello, Falcinelli. All.Cosmi