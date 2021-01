Coppa Italia, Napoli-Empoli: Gattuso sceglie Koulybaly dal 1′, confermato Petagna. Le formazioni ufficiali

Tutto pronto per Napoli-Empoli.

Alle ore 17.45, allo Stadio “Diego Armando Maradona”, la compagine campana allenata da Rino Gattuso, tra l’altro ultima vincitrice della coppa nazionale, sfiderà i toscani del tecnico Alessio Dionisi per la gara valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Gara secca che in caso di parità dopo i 90′ regolamentari, prevederà i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. La vincente del match, sfiderà ai quarti di finale la vincente della sfida Roma–Spezia.

Il match si giocherà regolarmente, nonostante nelle ultime ore la notizia emersa su alcuni casi di positività al Covid-19 rischiava di complicare i piani della squadra toscana in vista della gara in programma questo pomeriggio.

Coppa Italia, Napoli-Empoli: allerta Coronavirus, l’Asl pone in isolamento 5 tesserati del club toscano. I dettagli

Di seguito, le formazioni ufficiali del match.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Elmas, Lozano; Petagna. All. Gattuso.

EMPOLI (4-3-1-2) – Furlan; Zappella, Casale, Viti, Terzic; Haas, Ricci, Damiani; Bajrami; Matos, Olivieri.All. Dionisi.