Coppa Italia, Napoli-Atalanta 0-0: primo round a reti inviolate, gli uomini di Gattuso strappano un pareggio al ‘Maradona’

Il Napoli conquista solo un pareggio nella sfida di questa sera contro l’Atalanta.

Prosegue il momento poco brillante vissuto dal Napoli, con gli azzurri che dopo il discusso successo ottenuto contro il Parma, non vanno oltre il pareggio a reti bianche nel match di andata della semifinale di Coppa Italia disputatosi questa sera al “Maradona”. Zero gol e pochi tiri in porta: questa la sintesi della deludente gara di questa sera, in cui prevale l’equilibrio. Nel finale sono gli orobici a cercare il gol del vantaggio assediando un Napoli, apparso ormai rassegnato e poco combattivo. Tentativi del tutto vani da parte dell’Atalanta, che non riesce a sbloccare la gara. Il match termina dunque a reti inviolate.