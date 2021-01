Coppa Italia, Milan-Torino: Pioli ritrova Ibrahimovic, Giampaolo senza Belotti. Le formazioni ufficiali

Stefano Pioli lancia Zlatan Ibrahimovic.

A San Siro Milan e Torino si giocano un importante match che vale il passaggio ai quarti di finale della Coppa Italia. La compagine rossonera e quella granata – già affrontatesi nell’ultimo turno di Serie A – sono pronte ad affrontarsi in un confronto che non dovrebbe prevedere alcuna esclusione di colpi. Marco Giampaolo sembra aver trovato definitivamente la quadratura giusta alla sua formazione, della quale tuttavia priva in via eccezionale Belotti, protagonista di quasi tutti gli incontri disputati dai torinesi fino a questo momento. Il tecnico milanista, invece, ritrova Ibrahimovic dopo un infortunio che lo ha tenuto lontano dal rettangolo verde per circa due mesi. L’attaccante svedese è pronto ad esordire dal primo minuto per mettere benzina e minuti nelle gambe in vista di un intenso prosieguo di stagione.

Di seguito le formazioni ufficiali.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Musacchio, Romagnoli, Dalot; Calabria, Tonali; Castillejo, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic.

TORINO (3-5-1-1): Milinkovic-Savic; Nkoulou, Bremer, Buongiorno; Vojvoda, Linetty, Rincon, Segre, Ansaldi; Gojak; Zaza.