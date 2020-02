Coppa Italia, Milan-Juventus: quote dei bookmakers e probabili formazioni

Tutto pronto per Milan-Juventus.

Scatta stasera il secondo atto delle semifinali di Coppa Italia, con la sfida di San Siro che mette di fronte rossoneri e bianconeri: la sfida in programma alle ore 20.45 allo Stadio“Giuseppe Meazza” di Milano, sarà visibile in tv su Rai Uno.

La Juventus è favorita sulla lavagna ma, considerando la voglia di riscatto del Milan il segno 1 è offerto a 3.50, il segno X a 3.40 e infine, il segno 2 a 2.10.

La formazione anti-Juve di Pioli non dovrebbe cambiare molto rispetto a quella vista nel derby. Non ci sarà Bigia, infortunatosi nell’allenamento della vigilia, dunque, l’impiego di Bennacer diventa quindi una certezza. Così come quello di Calabria nel ruolo di terzino destro, vista la squalifica di Conti. In avanti spazio a Calhanoglu e Ibrahimovic

L’ennesimo infortunio di Douglas Costa spinge mister Sarri ad abbandonare l’idea del tridente: questa sera a San Siro è più probabile l’impiego di Ramsey trequartista alle spalle di Dybala e CR7. In porta tocca a Buffon, con le conferme di Bonucci e De Ligt. A centrocampo più Bentancur di Rabiot. In porta Buffon.

Di seguito, le probabili formazioni.

MILAN (4-4-1-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Rebic; Calhanoglu; Ibrahimovic.

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Ronaldo.