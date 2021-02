Coppa Italia, la finale 2021 Juventus-Atalanta all’Olimpico di Roma: Uefa pronta alla deroga

La finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta con ogni probabilità si disputerà all’Olimpico di Roma.

La Figc ha ottenuto nella giornata di ieri una deroga dall’Uefa, ancora da formalizzare, che consentirà di disputare la finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta. L’impianto capitolino infatti, in vista dell’Europeo di cui ospiterà la partita inaugurale l’11 giugno, sarebbe dovuto essere libero già a partire dal 18 maggio. Questo il motivo che avrebbe spinto ad ipotizzare la disputa della gara, in programma il prossimo 19 maggio, allo stadio “San Siro” di Milano. L’ente europeo sarebbe intenzionato a concederla dato che avrebbe “occupato” lo stadio dal 18 maggio in poi.