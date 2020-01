Coppa Italia, Juventus-Roma: quote dei bookmakers e probabili formazioni

Tutto pronto per Juventus-Roma.

Stasera, i bianconeri ospitano i giallorossi per la gara valida per il secondo quarto di finale di Coppa Italia: la sfida, in programma alle ore 20.45 all’Allianz Stadium di Torino, sarà trasmessa in chiaro su Rai Uno.

Le quote e i pronostici dei bookmakers prevedono un match a senso unico, con un netto vantaggio in favore dei padroni di casa. Il segno 1, infatti, è offerto a 1.60, il segno X a 4.25 e infine, il segno 2 a 5.25.

Aria di cambiamenti in casa Juventus: Maurizio Sarri, infatti, dovrà fare a meno di Alex Sandro, out per una botta al costato, al suo posto giocherà Danilo. In porta spazio a Buffon, a centrocampo torna Bentancur, ci sarà anche Rabiot. In avanti, il tridente potrebbe essere composto da Douglas Costa, Higuain e CR7.

Mister Paulo Fonseca può tornare a schierare Florenzi e Kolarov, che hanno saltato la trasferta di Genova per squalifica. Ancora out, invece, Perotti. In avanti spazio a Kluivert, che sarà affiancato da Under e Pellegrini.

Di seguito, le probabili formazioni.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Higuain, Ronaldo.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Cristante; Under, Pellegrini, Kluivert