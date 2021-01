Coppa Italia, Juventus-Genoa: torna Chiellini, panchina per CR7. Le formazioni ufficiali

E’ tutto pronto per Juventus-Genoa.

Manca sempre meno a Juventus-Genoa, match in programma questa sera all’Allianz Stadium e valida per gli ottavi di Coppa Italia. Riposo per Cristiano Ronaldo, in avanti Pirlo si affida a Morata e Kulusevski. Titolare Portanova. Nel Genoa Paleari tra i pali, Scamacca in attacco con l’ex Pjaca.

Di seguito, le formazioni ufficiali della sfida:

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Wesley, Dragusin, Chiellini, Demiral; Bernardeschi, Arthur, Bentancur, Portanova; Kulusevski, Morata. All. Pirlo

GENOA (3-5-2): Paleari; Goldaniga, Bani, Dumbravanu; Ghiglione, Rovella, Lerager, Melegoni, Czyborra; Scamacca, Pjaca. All. Ballardini