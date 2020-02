Coppa Italia, Inter-Napoli: quote dei bookmakers e probabili formazioni

Tutto pronto per Inter-Napoli.

Scatta stasera il primo atto delle semifinali di Coppa Italia, con la sfida di San Siro che mette di fronte nerazzurri e partenopei: la gara, in programma alle ore 20.45 allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, sarà visibile in tv su Rai Uno.

L’Inter è favorita sulla lavagna ma, considerando la voglia di riscatto degli azzurri, il segno 1 è offerto a 1.95, il segno X a 3.60 e infine, il segno 2 a 3.70.

Antonio Conte ritrova Lautaro Martinez e farà coppia con Romelu Lukaku. Inamovibili, Nicolò Barella e Marcelo Brozovic, al centro, dovrebbe esserci Sensi, mentre sulle fasce spazio a Moses e Cristiano Biraghi al posto di Candreva e Ashley Young. In difesa rientra Alessandro Bastoni checompleterà la linea a tre con Skriniar e De Vrij. In porta confermato Padelli.

Cambiamenti in vista anche per Gennaro Gattuso, che con tutta probabilità farà a meno di Kalidou Koulibaly al centro della difesa. Sulla destra sarà confermato Giovanni Di Lorenzo, a sinistra, invece, ci sarà Mario Rui. Due cambi sono previsti anche in attacco dove l’unico riconfermato dovrebbe essere Lorenzo Insigne. A destra ci sarà nuovamente José Callejon, al centro spazio per Dries Mertens. In porta ancora David Ospina,

Di seguito, le probabili formazioni.

INTER (3-5-2) Padelli; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Moses, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Elmas, Demme, Fabiàn Ruiz; Callejon, Mertens, Insigne.