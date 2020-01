Coppa Italia, Inter-Fiorentina: quote e probabili formazioni. Le scelte di Conte e Iachini

Tutto pronto per Inter-Fiorentina.

Concluso il weekend di Serie A, tornano le sfide della Coppa Italia: dopo i quarti di finale che hanno premiato Napoli e Juventus, stasera tocca ai nerazzurri che sfideranno a San Siro la Viola: la gara, in programma alle ore 20.45 allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano sarà trasmessa in chiaro su Rai Uno.

Le quote e i pronostici dei bookmakers preannunciano una gara a senso unico, con un netto vantaggio in favore dei padroni di casa. Il segno 1, infatti, è offerto a 1.53, il segno X a 4.10 e infine il segno 2 a 6.50.

Cambia qualcosa Antonio Conte rispetto alla formazione mandata in campo nell’ultima gara di campionato. In difesa, infatti, non ci sarà Skriniar, il trio sarà composto da Ranocchia, de Vrij e Bastoni. Candreva e D’Ambrosio agiranno sulle fasce di centrocampo con Barella, Borja Valero e Sensi al centro del reparto. In avanti, il solito Lautaro Martinez affiancato da Alexis Sánchez.

Idee chiare anche per mister Giuseppe Iachini, che si affida al terzetto composto da Milenkovic, Ceccherini, Caceres per la difesa, davanti al solito Terracciano. A centrocampo spazio a Benassi, Pulgar e Badelj con Lirola e Dalbert sulle fasce. In avanti la coppia Chiesa-Cutrone.

Di seguito, le probabili formazioni.

INTER (3-5-2): Handanovic; Ranocchia, de Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Borja Valero, Sensi, D’Ambrosio; Lautaro Martínez, Alexis Sánchez.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Badelj, Dalbert; F.Chiesa, Cutrone.