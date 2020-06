Coppa Italia, Gattuso e i magnifici 7: ecco le scelte per l’eventuale lotteria dei rigori

“I rigori li sbaglia solo chi ha il coraggio di tirarli”, disse Roberto Baggio.

Fu proprio questa la frase pronunciata dal numero 10 con un passato tra Fiorentina, Juventus e Milan, in occasione del tiro dal dischetto fallito durante la finale del campionato del mondo di Usa 94′. Oggi, in casa Napoli, il problema è simile, con Rino Gattuso che, a due giorni dalla gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia, deve designare gli eventuali rigoristi nel caso in cui i tempi regolamentari tra gli azzurri e l’Inter terminassero con un insperato pareggio. La sfida, nonostante lo stop forzato e le insolite condizioni ambientali, potrebbe già rappresentare un lasciapassare per il proseguo della stagione di entrambe le compagini: i partenopei vogliono riscattare il proprio percorso, sin qui deludente, in campionato, mentre i lombardi sono ancora alla ricerca del primo trofeo sotto la gestione della nuova proprietà di Steven Zhang, in società ormai da quasi 4 anni.

Proprio perchè in momenti così delicati bisogna avere coraggio, gli azzurri dovrebbero affidarsi ai giocatori che rappresentano la spina dorsale della rosa, a partire proprio dal capitano Lorenzo Insigne. Insieme a lui, secondo Il Corriere dello Sport, si potrebbero presentare dagli undici metri quei calciatori che, quando chiamati in causa in situazioni del genere, hanno sempre risposto presente. Da Mertens, tiratore infallibile in Champions League, a Milik, bomber indiscusso della squadra, fino a Fabian Ruiz, Zielinski, Callejon e persino Politano, arrivato in Campania durante il mercato di gennaio, ma che già nella sua esperienza in quel di Milano si era dimostrato un ottima variabile per i tiri dal dischetto.

Si ritorna in campo, dunque, e ci si gioca già una fetta importante di futuro, con dei rigori che, eventualmente, richiederanno una buona dose di coraggio per essere calciati.

VIDEO Milan-Juventus, la svolta passa dalla Coppa Italia: le scelte di Pioli per sfidare Sarri