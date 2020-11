Coppa Italia, Empoli-Brescia: 4 positivi al Coronavirus tra le Rondinelle, la squadra non parte

Empoli-Brescia a rischio.

A poche ore dal fischio di inizio del match valido per il quarto turno di Coppa Italia, la formazione di Diego Lopez conta 4 positività certe al Coronavirus all’interno del gruppo squadra: nelle ultime ore, le “Rondinelle” sono state sottoposte ad un nuovo ciclo di tamponi, i cui esiti sono attesi in mattinata.

Queste, dunque, sono ore decisive per capire se la gara tra Empoli e Brescia, in programma allo Stadio “Carlo Castellani” alle 14:30, si disputerà regolarmente. L’ultimo aggiornamento, riportato da Gianlucadimarzio.com, riguarda la partenza del club lombardo annullata in direzione Toscana.