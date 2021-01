Coppa Italia, cresce l’attesa per Juventus-SPAL: probabili formazioni e quote dei bookmakers

Tutto pronto per Juventus-Spal.

Continuano i quarti di finale di Coppa Italia: alle 20.45, bianconeri e biancazzurri, si sfideranno all’Allianz Stadium, per la cercare la qualificazione alle semifinali. Le quote e i pronostici dei bookmakers, prevedono una gara a senso unico, con i padroni di casa nettamente favoriti: il segno 1, infatti, è offerto a 1.22, il segno X a 6.25 e il segno 2 a 12.00. La gara sarà trasmessa in diretta su Rai Uno e in streaming su Rai Play.

Per l’occasione, Andrea Pirlo, pensa a un ampio turnover. Riposo previsto per Szczesny, Danilo, Bonucci, Chiellini, McKennie, Cuadrado, Arthur e Cristiano Ronaldo, che non saranno dell’11 di partenza. Al centro della difesa torna titolare De Ligt, al suo fianco davanti a Buffon ci sarà Demiral. Fasce affidate a Frabotta a sinistra e a Di Pardo, terzino destro dell’Under 23, dall’altra parte. A centrocampo spazio al giovanissimo Fagioli, che a centrocampo sarà affiancato da Rabiot con Bernardeschi e Ramsey in fascia. In attacco si rivede dal primo minuto Alvaro Morata con Kulusevski.

Per tentare l’eroica impresa, Pasquale Marino, si affiderà all’esperienza di Paloschi e Floccari in attacco. Ballottaggio Strefezza-Dickmann a destra, con Sala dall’altra parte. Centrocampo con Missiroli, Esposito e Valoti, mentre in difesa dovrebbe esserci Tomovic con Vicari e Ranieri davanti a Berisha.

Di seguito, le probabili formazioni.

JUVENTUS (4-4-2) : Buffon; Di Pardo, Demiral, De Ligt, Frabotta; Bernardeschi, Fagioli, Rabiot, Ramsey; Kulusevski, Morata.

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Ranieri; Strefezza, Missiroli, Valoti, Esposito, Sala; Floccari, Paloschi.