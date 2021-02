Coppa del Re, il Siviglia di misura sull’Almeria: Lopetegui in semifinale, adesso tocca al Barcellona di Koeman

Il Siviglia passa in semifinale di Coppa del Re.

La formazione allenata da Julien Lopetegui vince con il parziale di 0-1 contro l’Almeria, in un match equilibrato fino a dopo l’ora di gioco. Al 67′ è Ocampos a sbloccare il risultato, grazie ad una rete siglata in seguito all’assist di Suso, subentrato nel secondo tempo a Papu Gomez. Un successo molto importante per la franchigia ospite, che compie un decisivo passo verso quella che – potrebbe alla fine essere – la conquista del secondo titolo sotto la gestione dell’ex allenatore del Real Madrid. Adesso il Siviglia aspetta solo di capire l’avversaria che affronterà nel penultimo turno della competizione, con squadre come Barcellona, Villareal e Athletic Bilbao che attendono il loro turno per cercare di staccare un pass per la final four del trofeo.

Di seguito i prossimi incontri.

Levante-Villareal, ore 19:00

Granada-Barcellona, ore 21:00

Real Betis-Athletic Bilbao, ore 21:00