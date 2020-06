Consiglio Federale, approvati playoff-playout: Monza, Vicenza e Reggina in Serie B

Emergono le prime indiscrezioni dal Consiglio Federale in corso a Roma.

Secondo quanto riportato da SkySport, per quanto concerne il massimo campionato italiano, sarebbe stata approvata la proposta avanzata dal presidente Gabriele Gravina. In caso di nuovo stop dopo la ripartenza, dunque, si procederà con i playoff e i playout, mentre è stata bocciata l’idea della Lega di A di bloccare le retrocessioni. Infine, con diciotto voti a favori e solo tre contrari, è stato approvato come “Piano C” anche l’algoritmo. Approvata all’unanimità anche la disputa di playoff e playout in Serie B.

Per quanto riguarda il campionato di Serie C, si ripartirà con playoff e playout per decidere l’ultima promozione e le retrocessioni: Gozzano, Rimini e Rieti ripartiranno, invece, dalla Serie D. Monza, Vicenza e Reggina, prime nei rispettivi gironi, sono state promosse in Serie B. Inoltre, è stato deciso lo stop definitivo al campionato di calcio femminile.

Presenti al Consiglio Federale Gabriele Gravina, Claudio Lotito, Paolo Dal Pino, Francesco Ghirelli, Pietro Lo Monaco, Renzo Ulivieri e Cosimo Sibilia, con le altre componenti che sono invece collegate in video conferenza. Seguiranno aggiornamenti…