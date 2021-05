Coni, Malagò rieletto presidente: “Momento di tempesta, ma non mi risparmierò”

Giovanni Malagò è ancora presidente del Coni.

Terzo e ultimo mandato per Giovanni Malagò, rieletto presidente del Coni fino al 2024. Con il 79,71% dei voti validi, Malagò, ha raccolto 55 preferenze su 71. Battuti lo sfidante Renato Di Rocco – 13 voti (18,84%) – e la sfidante Antonella Bellutti – con un voto (1,45%). Poi una scheda bianca, una nulla (su cui era stato scritto il nome di un parlamentare).

Malagò ha ringraziato i suoi avversari, chiudendo con una citazione di Francesco De Gregori, come riportato da “La Repubblica”: “Sarà l’ultimo mandato, non mi risparmierò, per arrivare insieme al traguardo e essere ancora più uniti in questo momento di tempesta. Ringrazio i miei due avversari elettorali, mi hanno stimolato a moltiplicare le energie. Vi racconto una cosa che pochi sanno: in questi anni ho ricevuto molte proposte di fare cose sulla carta belle e prestigiose. Non le ho mai prese in considerazione. Per due motivi: perché ho preso un impegno nei confronti di tutti quelli che mi hanno detto che hanno fiducia in me. La seconda è perché per me non esiste un ruolo più bello di quello di presidente del Coni. Siete la mia famiglia, mi troverete sempre dalla stessa parte. Viva l’Italia”.