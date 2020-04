CONI, Malagò: “Positivo accordo per taglio stipendi di giocatori di Serie A”

Parla Giovanni Malagò.

Il Coronavirus ha costretto il mondo intero ad affrontare una crisi senza precedenti. L’Italia è tra le nazioni più colpite e numerosi settori, tra cui lo sport, stanno subendo gravi conseguenze economiche. La Lega Serie A, al termine dell’assemblea odierna, ha per questa ragione ufficializzato l’accordo tra società e calciatori in merito al taglio stipendi. Un provvedimento necessario, date le dubbie sorti dei campionati italiani a seguito della diffusione del Covid-19.

Serie A, fumata bianca: c’è l’accordo tra Lega, società e giocatori per taglio stipendi. I dettagli

Il presidente del CONI, nel corso di una lunga intervista concessa ai microfoni di Centro Suono Sport, ha parlato dei provvedimenti che dovranno essere attuati nei diversi sport per contrastare la diffusione del virus e delle misure economiche, tra cui il taglio stipendi, utili per preservare la stabilità dei campionati.

“Sarebbe sbagliato uniformare tutti gli sport allo stesso protocollo in vista della ripresa. Mi riferisco ovviamente alle preparazioni e al tentativo di ristabilire una certa normalità. E’ chiaro che il Presidente della Federazione equestre non può attenersi alle stesse regole del Calcio o del Tennis. Ci sarà una base uguale per tutti rispetto alla salute che andrà declinata in base alle esigenze delle singole federazioni. Il taglio degli stipendi? Ritengo molto positivo che ci sia stata questa presa di posizione unanime delle società sulla riduzione salariale per gestire i rapporti contrattuali con i calciatori“.

