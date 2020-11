CONI, Malagò: “Angosciato per lo Sport italiano. La politica e il lavoro di Spadafora…”

Parola a Giovanni Malagò.

“Sono angosciato, abbiamo allontanato una o due generazioni allo sport per Covid e altro. Provo profonda amarezza nel vedere che la politica invece di sistemare l’enorme problema delle palestre chiuse e dell’assoluta mancanza di sport nelle scuole, si occupa d’altro. Lo sport a scuola è una barca abbandonata in mezzo al mare e noi ne pagheremo delle conseguenze immense”.

Sono le parole del presidente del CONI Giovanni Malagò che, in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, esprime le sue preoccupazioni per lo Sport italiano soffermandosi sull’impatto del Coronavirus su quest’ultimo.

Il numero uno del CONI si è poi soffermato sul lavoro svolto dal Ministro dello Sport, Spadafora: “Devo dare atto a Spadafora e al suo staff di aver lavorato con abnegazione. Sulla mancata approvazione del Decreto 1, quello sulla governance, lui è stato chiaro: la riforma non è andata in porto per una forte non condivisione della maggioranza, del Coni e fortissima di Sport &Salute. Ha concluso dicendo che ora, se vuole, della riforma se ne deve occupare il Parlamento. Giusto: il Coni gioca tanti ruoli, non quello del legislatore. Come sono i rapporti con lui? Ottimi con il suo staff, con lui buoni ma su un piano direi formale e istituzionale”.