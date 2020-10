Compleanno Maradona, da CR7 a Mertens: tutti gli auguri per i 60 anni del “Pibe de Oro”

Diego Armando Maradona compie 60 anni.

Il mondo del calcio rende omaggio alla leggenda del calcio sudamericano Diego Armando Maradona, che per anni ha fatto sognare generazioni di tifosi argentini e napoletani durante i suoi anni d’oro. L’ex stella azzurra compie oggi 60 anni e in tanti hanno voluto festeggiare con un messaggio o un commento per celebrare l’indimenticata ex numero 10 dell’Albiceleste: da Ronaldo a Ronaldinho passando per Cannavaro, Vieri, Zidane, Ferrara, Batistuta, Mertens, Mourinho, Ancelotti e molti altri.

“Ha detto di me che l’ho fatto sognare? Beh, sappia che anche lui mi ha fatto sognare“, ha dichiarato Ronaldo al attraverso il magazine francese “France Football”.

“Per quanto abbia cercato di assomigliare a Enzo Francescoli (il suo idolo, ndr) imitando, ad esempio, i suoi controlli, per Maradona non ho mai osato provare, perché è inimitabile”, il messaggio di Zidane attraverso lo stesso mensile transalpino.

A rendere omaggio a Maradona anche il tecnico dell’Everton Carlo Ancelotti, ex avversario del “Pibe de Oro”: “L’ho preso a calci come nessun altro perché non riuscivo a contenerlo, ma non si è mai lamentato una volta”.

“Auguri Diego! Ti chiedo scusa se ho fatto più gol di te, ma tu resti sempre il più importante. Auguri ancora, ti voglio bene”. Questo lo speciale messaggio che Dries Mertens, attraverso un’intervista rilasciata ai microfoni di “Sky Sport”, ha voluto mandare a Diego Armando Maradona nel giorno del suo 60° compleanno.

E infine: “C’è solo un Maradona”, i sentiti auguri dei tifosi della Curva B del Napoli.

Una pioggia di auguri che non ha di certo lasciato indifferente Diego Armando Maradona che, attraverso i propri canali social, ha voluto ringraziare tutti con un breve ma intenso messaggio: “Festeggio i miei 60 anni con questi meravigliosi messaggi che mi danno la vita. Grazie per tutto questo affetto, grazie per la vostra amicizia. Questo è il miglior regalo di compleanno che abbiate mai potuto farmi. E grazie anche a tutta la mia squadra per avermi preparato questa grande sorpresa“.