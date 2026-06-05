Il Como continua a muoversi con ambizione sul mercato e guarda ancora una volta all'estero per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. L'ultimo nome finito sul taccuino della dirigenza lariana è quello di Yan Couto, esterno destro di proprietà del Borussia Dortmund e tra i profili maggiormente apprezzati per qualità tecniche e prospettive di crescita. I contatti tra le parti sono già stati avviati e il club lombardo sta valutando la fattibilità dell'operazione. Non si tratta di una trattativa semplice, sia per il valore del giocatore sia per la concorrenza che potrebbe svilupparsi nelle prossime settimane, ma il Como vuole capire se esistono i margini per portare avanti il discorso.

Classe 2002, Yan Couto è un terzino moderno, capace di abbinare velocità, tecnica e grande propensione offensiva. Cresciuto nel calcio brasiliano, si è messo in evidenza soprattutto durante le sue esperienze in Europa, attirando l'attenzione di diversi club grazie alle sue prestazioni sulla corsia destra. Le sue caratteristiche si sposerebbero perfettamente con l'idea di gioco di Fabregas, che punta su intensità, qualità nel possesso e spinta costante degli esterni. Il mercato del Como sta confermando la volontà della proprietà di costruire una rosa sempre più competitiva. Dopo aver sondato numerosi profili internazionali nelle ultime settimane, il club continua a lavorare per regalare all'allenatore giocatori in grado di fare la differenza immediatamente ma anche di rappresentare un investimento per il futuro.

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