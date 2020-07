Collovati: “Conte ha un difetto, ecco di cosa ha bisogno l’Inter. Lotta Scudetto? Atalanta favorita se…”

Parla Fulvio Collovati.

L’ex difensore con un passato tra le fila di Milan e Inter, intervenuto ai microfoni di Rai 2 – nel corso della trasmissione Novantesimo Minuto –, ha detto la sua sul finale di stagione della Serie A, soffermandosi nello specifico sull’agguerrita lotta Scudetto: “Devo dire che i numeri dell’Atalanta sono impietosi per le altre squadre. Io se fossi nella Juventus non mi preoccuperei solo della prossima partita. E poi se l’Atalanta riuscirà a mantenere questa condizione anche in Champions sarà una variabile impazzita: sta bene, ha i ricambi. Muriel ha fatto 17 gol, De Roon è entrato nel secondo tempo. È una squadra temibile, secondo me se dovesse vincere a Torino potrebbe essere anche favorita per lo scudetto”.

Il cammino dell’Inter e le sue possibili prossime mosse di calciomercato: “Tonali? Che sia un talento secondo me è fuori discussione, è chiaro che però deve ancora crescere. In questo campionato è stato deludente, parliamoci chiaro, per quello che ha fatto nelle scorse stagioni. Però penso che sia un uomo mercato, l’Inter probabilmente lo prenderà perché vuole mantenere la linea del centrocampo tutto italiano, di una squadra radicata nell’italianità con la conferma di Stefano Sensi e Nicolò Barella. I nerazzurri avranno sei-sette giovani da Nazionale”.

Chiosa finale sui risultati complessivi di Antonio Conte e dei nerazzurri: “Francamente mi aspettavo di più, però per certi versi sono in attesa. Si è visto che la squadra è stata trasformata, io sono convinto che giocare ogni tre giorni non abbia fatto bene a quest’Inter. Già prima della partita contro la Juventus e contro la Lazio era in fase un po’ calante, però intendo dire che Conte è un allenatore molto esigente, tiene sotto pressione la squadra. A volte questo forse è il suo maggior difetto, dovrebbe anche sciogliere un po’ le briglie. Nel senso: tiene sempre sotto pressione, i giocatori questo lo accusano in campo”.