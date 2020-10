Club Bruges-Lazio, Inzaghi: “Siamo in emergenza. Muriqi titolare? Rispondo così”

La Lazio sarà ospite del Club Bruges in Champions League.

In occasione della seconda giornata dei gironi della massima competizione europea, i biancocelesti di Simone Inzaghi saranno ospiti del club belga. Il club capitolino è reduce dalla vittoria contro il Borussia Dortmund della scorsa giornata di Champions League, con i tedeschi usciti sconfitti dallo stadio Olimpico per 3-1. Alla vigilia dell’incontro con il Club Bruges, proprio Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, è intervenuto in conferenza stampa.

VIDEO Juventus-Barcellona, Pirlo: “Cristiano Ronaldo? Ha fatto il tampone, ecco quando avremo l’esito”

“Siamo in emergenza. Ci mancheranno molti elementi, ma dobbiamo andare avanti perché questa è un’emergenza che coinvolge un po’ tutti in questo periodo. Non potremo ruotare i giocatori, e dovremo fare di necessità virtù. Sarà una gara importante. Loro hanno vinto la prima partita, come noi. Sarà, quindi, una sfida decisiva. Affrontiamo la squadra campione del Belgio, che ha vinto a San Pietroburgo e dovremo affrontarla nel migliore dei modi. Loro sono una squadra fisica, che ha un centrocampo solido. Dovremo fare una partita molto intensa. Muriqi? Ancora non lo so, anche Correa e Caicedo sono a disposizione“.

Coronavirus, Venezia: due positivi tra i lagunari alla vigilia del derby di Coppa Italia contro l’Hellas Verona. Il comunicato