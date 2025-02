Claudio Gomes una certezza per il Palermo: prestazione super contro il Cosenza

Ancora una volta quando viene schierato dall’inizio Claudio Gomes non delude le aspettative. Il centrocampista rosanero, nonostante le ultime 3 panchine nei precedenti match, è tornato titolare contro il Cosenza e lo ha fatto con la sua solita classe che non c’entra niente con questa categoria.

Sofascore ha deciso di dargli 7,1 come voto: del tutto meritato visto le poche sbavature in campo. Il francese ha giocato tutti i 90 minuti, dimostrando grande continuità e presenza in mezzo al campo. La sua precisione nei passaggi è stata ottima, con 30 passaggi riusciti su 38 tentati, oltre a due passaggi chiave che hanno contribuito alla fluidità del gioco del Palermo.