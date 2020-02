Cittanovese-Palermo, sfida in 15 minuti: i calabresi segnano più di tutti, i rosanero hanno una difesa invalicabile

“Occhio Palermo, perché la Cittanovese può farti passare un brutto quarto d’ora. Il primo quarto d’ora, per essere precisi. Quello in cui i calabresi segnano più di chiunque altro nel Girone I“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando dei numeri della sfida che andrà in scena domenica alle 15 allo stadio “Morreale-Proto” di Cittanova trama compagine calabrese ed i rosanero di Rosario Pergolizzi. La Cittanovese ha realizzato fin qui in campionato sette reti nel primo quarto d’ora di gioco, piazzandosi al primo posto in questa particolare statistica.

“Ecco perché tutto potrebbe decidersi già nei primi giri di lancette nella sfida di domenica pomeriggio, tra due squadre abituate ad indirizzare le proprie partite a seconda di ciò che accade nel primo quarto d’ora di gioco. La Cittanovese non solo segna di più di tutti in questa fase di gioco, ma ha realizzato finora un quarto di tutti i propri gol allo scoccare del quindicesimo minuto. L’attacco giallorosso dà dunque il meglio di sé in avvio di gara, rallentando poi a match in corso“, si legge.

Dall’altra parte, però, la formazione di Pergolizzi ha dimostrato di essere solida a livello difensivo, soprattutto lontano dal ‘Barbera‘. Se la Cittanovese segna tanto nei primi 15 minuti di gioco, il Palermo fin qui in questo lasso di tempo ha incassato una sola rete. “Un muro quasi invalicabile, che in trasferta ha dato il meglio di sé, incassando solamente un gol nel primo tempo (a Biancavilla) e uno nel secondo (in casa del San Tommaso). Un muro atteso alla prova di Cittanova“, conclude il quotidiano.