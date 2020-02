Cittanovese-Palermo, niente esodo: venduti solamente 70 biglietti

“Il Palermo torna in Calabria e al seguito dei rosa non si prospetta certo un esodo“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando della trasferta che attende il Palermo domenica alle ore 15 contro la Cittanovese. Al seguito della squadra non è previsto un folto numero di tifosi e fino a ieri i tagliandi venduti erano meno di cento (settanta circa). Difficile quindi che il settore ospiti dello stadio “Morreale-Proto” si tinga interamente di rosanero, come avvenuto in altre trasferte.

Oltre alla questione orario, con la formazione di Pergolizzi che scenderà in campo alle 15 e non alle 14.30, cosa che avverrà anche in occasione del prossimo match contro il Licata, alcuni tifosi rosanero stanno rinunciando alla trasferta per evitare di fare spiacevoli incontri con la tifoseria del Savoia, impegnato alle 14.30 a Roccella Ionica: “La Questura di Reggio Calabria non ha preso alcun provvedimento, anche perché il rischio che le due tifoserie vengano a contatto è pressoché nullo, dovendo entrambe prendere strade diverse per raggiungere le rispettive località“, si legge sul quotidiano.

Infine, il sindaco di Cittanova, Cosentino ha invitato ad assistere al match il suo omologo palermitano Leoluca Orlando, sperando di instaurare una sorta di gemellaggio “tra due realtà che, pur diverse per dimensioni demografiche e storia sportiva, sono legate da una visione dello sport come veicolo di promozione sociale“.