Cittanovese-Palermo, le prove di Pergolizzi: possibile ritorno alla difesa a tre. Peretti in dubbio, Crivello in stand-by

“Con Peretti e Crivello in stand-by, Pergolizzi torna a sperimentare. Le condizioni del centrale veronese si conosceranno oggi, mentre il palermitano ieri ha lavorato ancora a parte. Aspettando entrambi, il Palermo lavora per riproporre la difesa a tre”.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia, parlando della formazione rosanero che potrebbe scendere in campo contro la Cittanovese, sfida in programma domenica alle 15 allo stadio “Morreale-Proto”. Il tecnico Rosario Pergolizzi studia tutte le possibili contromosse, qualora Peretti e Crivello non dovessero essere a disposizione. Il difensore palermitano non ha riportato alcuna lesione e sulle sue condizioni filtra un cauto ottimismo, mentre Peretti si sottoporrà quest’oggi agli esami.

Se alla fine i due difensori dovessero riuscire a recuperare il tecnico dovrebbe confermare nuovamente il 4-3-3 visto con l’FC Messina. Crivello dovrebbe tornare a giocare da centrale, con Vaccaro che dovrebbe tornare a posizionarsi sulla corsia mancina. Nuovamente a disposizione anche Alessandro Martinelli, col centrocampista svizzero che nello scorso match ha scontato un turno di squalifica. In cabina di regia solito ballottaggio tra Martin-Mauri, col primo favorito.

In avanti sicuramente ci sarà Sforzini, autore di tre gol nelle ultime due gare, con Ricciardo che sembra esser quasi completamente pronto al rientro. Accanto al centravanti nativo di Tivoli ci sarà quasi certamente Floriano, mentre dall’altra parte Silipo insidia Felici per una maglia da titolare.