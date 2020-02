Cittanovese-Palermo, Di Piazza ringrazia i giallorossi e svela di avere un ospite speciale al suo fan club di New York

“Cittanovesi, quest’accoglienza vi fa onore”.

Così il vicepresidente del nuovo club rosanero targato Hera Hora, Tony Di Piazza, a poche ore dal fischio di inizio di Cittanovese-Palermo, ha voluto ringraziare ed elogiare, il club giallorosso per il caloroso benvenuto riservato ieri alla squadra di Rosario Pergolizzi, giunta a Reggio Calabria per la 23ª giornata giornata del campionato di Serie D, la sesta del girone di ritorno.

FOTO Cittanovese-Palermo, la calorosa accoglienza riservata ai rosanero: “Figli della stessa terra, eredi della stessa storia”

Un messaggio di profonda stima e affetto, quello pubblicato da Di Piazza sul proprio profilo ‘Facebook’, in cui non solo svela di aver apprezzato le parole spese per omaggiare il Palermo, ma di aver anche ricambiato il gesto ospitando al “Palermo Fan Club di New York” il noto impresario musicale Gianni Russo, cittadino e grande tifoso di Cittanova, per godersi insieme il match.

“Cittanovesi….quest’accoglienza vi fa’ ONORE. Bello vedere che ancora c’e’ chi crede in quello che lo sport davvero rappresenta. Anche noi qui al “Palermo Fan Club di New York” ospiteremo un vostro cittadino/tifoso di Cittanova cioe’ il noto impresario musicale Gianni Russo per goderci la partita insieme. VIVA L’AMICIZIA!”.

Di seguito, il post in questione.