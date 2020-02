Cittanovese-Palermo 1-1: Floriano, lampo nel buio. Rosa in balia dei padroni di casa. Commento primo tempo

Delicata trasferta in terra calabra in un momento cruciale della stagione.

Il Palermo di Rosario Pergolizzi fa visita alla Cittanovese, coriacea e tignosa formazione che naviga serenamente al centro della graduatoria del girone I del campionato e non ha particolari ansie legate al perseguimento di un obiettivo complesso e impellente.

Proprio tranquillità e mente sgombra potrebbero mettere le ali ai piedi dei padroni di casa, che covano il sogno calcistico di battere, contro ogni pronostico, la corazzata del torneo. Il Palermo è a caccia del quarto successo consecutivo e non vuole distrarsi. Il Savoia viaggia speditamente alle spalle della capolista, pronto ad approfittare di eventuali passi falsi della compagine di Pergolizzi.

Il tecnico dei siciliani incassa con piacere il ritorno tra i disponibili di Martinelli e Vaccaro e ridisegna ancora una volta tatticamente la formazione iniziale. Pelagotti tra i pali, Accardi- Lancini-Peretti tandem di centrali difensivi. Vaccaro e Langella fungono da esterni alti, Martin playmaker a dirigere il traffico davanti la retroguardia, Martinelli interno al suo fianco in zona nevralgica. Tridente offensivo composto da Felici e Floriano in qualità di estremi e bomber Sforzini nelle vesti di terminale boa.

L’avvio è piuttosto scioccante per gli uomini di Pergolizzi: sul cross di Sessa, la difesa rosa buca e si fa prendere il tempo da Giaimo che non si lascia pregare portando in vantaggio la compagine di Ferraro dopo appena tre giri d’orologio. Intensità e ritmo sciorinati, pronti via, dai padroni di casa hanno chiaramente sorpreso la capolista. Palermo tutt’altro che irreprensibile in sede di approccio mentale e nervoso al match. I rosanero cercano di imbastire una reazione: Vaccaro alza la mira col mancino, il pregevole scambio Floriano-Sforzini culmina nella battuta al volo del centravanti di poco fuori bersaglio. Tiripicchio scaglia poco dopo un tirocross in diagonale che non trova la correzione di Kacorri e si perde sul fondo di un’inezia. La capolista è evidentemente in difficoltà al cospetto di effervescenza e dinamismo della squadra di casa: Pelagotti controlla agevolmente l’ennesima conclusione di Tiripicchio. Nonostante soffra inconfutabilmente e fatichi a creare trame in grado di spaventare la retroguardia della Cittanovese, il Palermo trova il lampo utile a rimettere momentaneamente le cose a posto. L’accelerazione sul versante destro di Felici costringe al fallo Cianci all’interno dei sedici metri: il direttore di gara sanziona l’intervento con l’assegnazione del penalty ai rosanero. Cianci si becca il cartellino giallo e Floriano trasforma dagli undici metri siglando il gol del pari. La rete subita non smorza di un minimo l’abbrivio dei calabresi: Gioia chiama alla respinta Pelagotti e Giaimo sulla palla vagante non centra lo specchio della porta, fallendo la chance della doppietta personale. Neri testa poco dopo i riflessi di Pelagotti con una conclusione dalla lunga distanza che il portiere rosanero devia in corner con qualche patema. Il destro dal limite provato da Felici, agevolmente ammortizzato da Latella, sembra quasi un modo per alleggerire una pressione asfissiante. Il primo tempo si chiude in parità.