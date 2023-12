Cittadella-Spezia, D’Angelo: “Partita importante. Campionato molto equilibrato”

"Dal punto di vista mentale la squadra sta sicuramente meglio dopo le due vittorie consecutive, ma ora sappiamo che ci attende una partita molto importante, contro una squadra in forma, che fa della pressione e dell'intensità le sue armi migliori, da affrontare con durezza mentale e la giusta concentrazione. Verde? Si è messo a disposizione e le prestazioni sono state buone, anche a livello atletico, anche se questa settimana ha avuto qualche piccolo problemino fisico, già accusato contro il Bari, quando comunque ha dato la disponibilità a finire la partita, dimostrando grande spirito di sacrificio. Lo porteremo a Cittadella, poi vedremo se schierarlo dall’inizio o a gara in corso. Non sono preoccupato delle assenze, chiunque giocherà sarà consapevole dell’importanza della partita e metteranno grande ardore fisico e intensità per fare risultato. Corradini ha determinate caratteristiche da regista, è molto bravo nella fase di possesso e sta lavorando per crescere in fase di non possesso, ma è molto giovane e non è detto che non abbia spazio nelle prossime partite. Sono molto felice di aver recuperato Hristov, è un calciatore importante per noi, ha presenza fisica, grande personalità e ottime letture e ora che gli infortuni sono alle spalle possiamo contare tanto su di lui. Antonucci? Si sente bene, sia mentalmente che fisicamente e sabato potrà essere a disposizione per offrire il suo contributo; ha caratteristiche importanti e forse deve prendersi un po’ meno sul serio, giocare più sciolto e cercare di giocare come sa fare, con meno preoccupazione".