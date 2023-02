Cittadella-Reggina, Gorini: “Frosinone? Partita condizionata. Servirà aggressività”

Edoardo Gorini, tecnico del Cittadella , ha tenuto la conferenza stampa alla vigilia del match contro la Reggina , importante in chiave salvezza per i veneti, valido per il venticinquesima turno di Serie B:

“Non credo che ci sia stato un contraccolpo dopo Frosinone. E’ stata una partita condizionata molto dall’espulsione ed è stata un po’ falsata come partita. Dopo il 2-0 non c’è stata più partita. Dobbiamo essere bravi a pensare alla partita di domani. Siamo pronti per una battaglia da qui alla fine. Le sconfitte portano sempre un po’ di insicurezza, ma dobbiamo avere in testa quello che abbiamo fatto contro l’Ascoli. Lo spirito dev’essere quello giusto, abbiamo bisogno di punti. Noi dobbiamo pensare a noi stessi guardando sì la classifica, ma cercando di vincere le partite. Servirà una grande aggressività e la voglia di osare di più. La Reggina è terza in classifica, arriva da tre sconfitte ma è stata a lungo seconda e ha giocatori di categoria superiore. Dobbiamo essere bravi anche noi a evidenziare le loro difficoltà. Loro sono una squadra di Serie A. Menez, Hernani, Canotto e Rivas sono i più forti, la partita di andata ci deve insegnare che se li aspetti sei finito e perdi”.