Chimenti: “Io rappresentante dei tifosi? Per il Palermo sono pronto a tutto. Il presidente Mirri…”

Cuore rosanero.

Il legame tra Vito Chimenti ed il Palermo è qualcosa di indissolubile. L’ex centravanti, intervistato da Il Giornale di Sicilia, ha parlato della sua candidatura per il ruolo di rappresentate all’interno della ‘consulta di indirizzo’ per Amicirosanero, associazione che entrerà a far parte del club di viale del Fante tramite l’azionariato popolare: “Intanto voglio precisare che mi hanno proposto questa opportunità, non mi sono candidato io. Mi hanno chiesto la disponibilità ad occupare questa posizione e io ho dato il mio ok. Ma ho aderito ad Amicirosanero già da quando è stato fatto il bando, è normale che mi sia messo a disposizione. Sono miei amici e per il Palermo sono pronto a tutto. Qui mi trovavo e mi trovo ancora bene“.

Chimenti ha seguito diverse gare dei rosanero sia in casa che in trasferta: “Seguo costantemente la squadra, in casa e non solo. Sono stato a Castrovillari, sono andato a Pratola Serra per vedere la partita col San Tommaso e quando trovo una trasferta vicina a casa mia ne approfitto per andare. Cittanova purtroppo è lontana, ma non mancherà occasione per seguire qualche altra partita dal vivo“.

Per l’ex bomber del Palermo (1977-1979) sarebbe un motivo d’orgoglio poter rappresentare i tifosi all’interno della società: “Sarebbe un onore enorme per me e per i miei amici soci, che hanno proposto il mio nome come rappresentante del gruppo di azionariato popolare. Avere a che fare direttamente con la società, con i tifosi e con la città sarebbe splendido. Cosa posso dare? La mia esperienza può essere utile, in termini calcistici. Da osservatore o per il settore giovanile, penso anche al progetto per il centro sportivo che la società vuole portare avanti: sarebbe utilissimo per i ragazzi palermitani avere un campo che sia di proprietà del Palermo“.

Infine Chimenti si è soffermato sul rapporto con il presidente rosanero, Dario Mirri: “Sono molto legato a lui, ci sentiamo tutte le settimane e parliamo delle partite. È un mio grandissimo tifoso e quando un anno fa l’ha ammesso pubblicamente è nata questa amicizia, grazie a lui sono ancora più innamorato di prima del Palermo“, ha concluso.