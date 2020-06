Chievo Verona, Renzetti: “Contro il Crotone volevamo fare risultato. Infortunio Giaccherini? Speriamo non sia grave”

Il Chievo Verona torna in campo e pareggia.

La compagine gialloblù è uscita in parità dalla sfida odierna fuori casa contro il Crotone secondo in classifica, n risultato tutto sommato positivo per i veneti. Francesco Renzetti, difensore dei clivensi, si è espresso a DAZN al termine del match: “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, ma siamo venuti qua per fare risultato. Credo che questi propositi si siano visti durante tutto l’arco della gara. Era un po’ un’incognita per tutti e lo sarà ancora per qualche settimana. Speriamo che, con il passare del tempo, la situazione possa tornare relativamente alla normalità. Più ambiziosi con Aglietti? Lo eravamo anche prima. Certamente con il cambio di allenatore è cambiato qualcosa: vuol dire che prima ci è mancato qualcosa. Adesso cerchiamo quella continuità che non abbiamo avuto nei mesi passati”.

Sulla partita: “Un po’ tutte le squadre avevano messo in conto la questione infortuni. Purtroppo è capitato a Giaccherini, speriamo che non sia nulla di grave. Sappiamo che è un giocatore in grado di fare la differenza. Parlando del risultato, secondo me siamo andati sotto immeritatamente. Ci abbiamo creduto e abbiamo riagguantato la partita. Abbiamo preparato la gara bene e penso che si sia visto. La partita l’abbiamo fatta noi avendo più occasioni del Crotone, che però ha segnato al primo tiro. Da lì la gara è stata in salita”.

Chiosa finale sulla ripresa della stagione di B: “Sarà una full immertion che non c’è mai stata prima. Sicuramente, chi avrà più energie fisiche e nervose potrà dire la sua e noi ne abbiamo”.