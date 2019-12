Chelsea, Pedro si sbilancia: “Barcellona? Se mi chiamasse lascerei tutto. Prima del campionato…”

Pedro Rodriguez apre al Barça.

Cresciuto nella cantera blaugrana e poi affermatosi ad alti livelli in prima squadra durante le otto stagioni vissute in Catalogna, Pedro Rodriguez, rappresenta tutt’oggi l’unico giocatore ad essere riuscito – nel 2009 – ad andare a segno in tutte e sei le competizioni alle quali ha partecipato la formazione spagnola. Il classe ’87, che quattro anni fa ha salutato il Barça per trasferirsi a Londra, ha recentemente manifestato il suo desiderio di tornare a vestire la maglia blaugrana: volontà che lo stesso Pedro Rodriguez ha ribadito durante un’intervista concessa ai microfoni del giornale catalano “L’Esportiu”.

“Se dovessero chiamarmi da Barcellona, lascerei tutto. C’è stato un momento, prima del campionato, quando abbiamo giocato contro il Barça, in cui ho intravisto la possibilità di tornare, dopo aver parlato con l’allenatore. La porta però si è chiusa rapidamente, a questo punto non so cosa succederà a me, al momento so solo che mi limiterò a restare con il Chelsea alla fine della stagione”.

Chiosa finale su un suo possibile trasferimento al West Ham: “Non so, vedremo. Resta chiaro il fatto che voglio continuare a divertirmi giocando a calcio”.