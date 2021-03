Champions League, Real Madrid-Atalanta: a Gasperini non basta Muriel, i blancos volano ai quarti

Debacle bergamasca.

VIDEO Real Madrid-Atalanta, pesa tanto l’errore di Sportiello: rivedi le immagini del gol dei Blancos

L’Atalanta fallisce l’appuntamento con l’impresa ed è costretta a dire arrivederci alla massima competizione europea. La Dea si presenta con tante sorprese in campo in quel di Madrid: grandi esclusi su tutti Ilicic e Zapata. Zinédine Zidane si affida invece alle certezze quali Benzema, Sergio Ramos e Courtois che non sbagliano un colpo. I blancos dominano il match sin dai primi sviluppi, dimostrando una netta supremazia fisica rispetto agli uomini di Gian Piero Gasperini. E’ però un errore evitabile commesso dall’estremo difensore nerazzurro, Marco Sportiello, ad incanalare definitivamente la gara in favore della compagine madrilena. Modric raccoglie palla al limite successivamente al rinvio sbagliato dal portiere ex Fiorentina, serve Karim Benzema che non sbaglia e porta avanti il Real Madrid nel punteggio. L’Atalanta ci prova, si batte e sfiora anche il gol in qualche occasione ma è un calcio di rigore del difensore goleador con oltre cento reti all’attivo, Sergio Ramos, a chiudere temporaneamente il match europeo. Un sussulto finale della Dea illude con Luis Muriel, strepitoso ad inventarsi un gol sensazionale su calcio piazzato. Le palpitazioni durano poco però perché due minuti dopo Marco Asensio ha finalizzato al meglio un contropiede della franchigia madrilena. L’avventura dell’Atalanta si chiude così agli ottavi di finale di Champions League, con la consapevolezza di aver messo in difficoltà nel doppio confronto una delle squadre più forti del mondo.

VIDEO Real Madrid-Atalanta: ecco perché i Blancos di Zidane non giocano al Santiago Bernabéu