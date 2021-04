Champions League, PSG-Bayern Monaco: la squadra di Flick vince ma non basta. Pochettino in semifinale

Il doppio confronto di Champions League vede come vincitrice la squadra di Mauricio Pochettino.

LIVE Champions League, Paris-Bayern Monaco: il ritorno dei quarti di finale, segui la diretta

Un match dalle mille e più sfumature. Qualità impressionante da una parte e dall’altra. Una partita di altri tempi in cui Paris Saint Germain e Bayern Monaco hanno dimostrato di essere tra le migliori squadre del vecchio continente. All’andata dei quarti di finale di Champions League la franchigia parigina aveva espugnato l’Allianz Arena battendo il team di Hans-Dieter Flick per tre reti a due. Il ritorno al Parco dei Principi ha visto prevalere invano i tedeschi.

Tante le occasioni da una parte e dall’altra nella gara valida per il ritorno dei quarti di finale della massima competizione europea. La compagine di Pochettino ha avuto diverse occasioni per archiviare la pratica in particolare con Neymar. Il Bayern Monaco deve ringraziare i legni difesi da Manuel Neuer se è riuscito a restare dentro la partita sino al novantaquattresimo minuto di gioco. A dare false speranze alla franchigia ospite è stata la rete di Chupo-Moting dopo non un’impeccabile risposta di Keylor Navas. Il PSG ha saputo resistere ai numerosi assalti della squadra di Flick riuscendo così a staccare il pass per la semifinale di Champions League. Mbappé e compagni hanno così eliminato i campioni in carica vendicando la scorsa finale della massima competizione europea in cui erano stati sconfitti proprio dal Bayern Monaco.

