Champions League, Manchester City-Lione 1-3: impresa dei francesi, crolla Guardiola

Il Lione batte a sorpresa il Manchester City e vola in semifinale.

Sul campo dell’Estadio José Alvalade è andata in scena la sfida tra il Manchester City e il Lione, che si sono affrontati in occasione dell’ultimo quarto di finale della Champions League: i due club erano alla ricerca di una vittoria importante per conquistare l’ultimo posto disponibile per la semifinale.

Partono molto bene i francesi, che dopo un paio di tentativi riesce a portarsi in vantaggio al minuto 24: lancio lungo per Ekambi anticipato dal grande intervento in scivolata di Eric Garcia, sul pallone vagante si avventa però Cornet che calcia di prima intenzione e batte Ederson, 0 a 1.

Gli uomini di Pep Guardiola alzano la testa e provano a reagire prendendo il controllo del gioco ma senza riuscire a creare occasioni pericolose. Il risultato torna in parità soltanto nel secondo tempo, precisamente al 69′: palla profonda di Cancelo per Sterling, bella finta e palla per De Bruyne che calcia in modo perfetto e realizzare la rete dell’1 a 1.

Il Lione però non crolla e continua a pressare, riuscendo a tornare in vantaggio al 79′: Dembelé sfugge alla marcatura del diretto avversario e si lancia verso la porta di Ederson, riuscendo a batterlo con il destro e firmare la rete dell’1 a 2. All’85′ clamorosa occasione per il City: cross di Gabriel Jesus, sul secondo palo arriva Sterling che a pochi passi calcia incredibilmente alto sopra la traversa.

Sul ribaltamento di fronte la palla arriva ad Aouar che calcia con il destro, Ederson para ma non riesce a trattenere: sulla respinta si avventa Dembélé che non sbaglia e realizzare il gol dell’1 a 3. Il triplice fischio del direttore di gara sancisce la vittoria del Lione, che contro ogni pronostico batte la corazzata del Manchester City e vola in semifinale dove affronterà il Bayern Monaco. Terza eliminazione consecutiva ai quarti di finale per Pep Guardiola.

Ecco il quadro delle semifinali:

Lipsia-PSG

Bayern Monaco-Lione