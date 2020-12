Champions League, Gasperini elogia la sua Atalanta: “Una crescita indiscutibile, con il Real Madrid ce la giocheremo”

Gian Piero Gasperini è intervenuto al termine della cerimonia per il Golden Boy 2020.

L’allenatore dell’Atalanta è stato intervistato in seguito al conseguimento del prestigioso premio Vittorio Pozzo, riconosciutogli proprio nel giorno degli attesi sorteggi per gli ottavi di finale della Champions League. L’ex tecnico del Genoa ha voluto sottolineare quanto sia affascinante e importante la sfida contro il Real Madrid, compagine mai affrontata in tutta la storia del club bergamasco. In primissima battuta, tuttavia, Gasperini ha dedicato qualche parola alla vittoria di questo importante riconoscimento, ulteriore passo all’interno di una crescita sempre più evidente nel ruolo di allenatore: “E’ un vero onore e piacere poter ricevere questo prestigioso premio che condivido con tutte le persone che lavorano con me“.

Gasperini ha poi proseguito sottolineando quanto sia stata evidente ed esponenziale la crescita dell’Atalanta in questi anni. Prestazioni e risultati sempre più importanti hanno inevitabilmente fatto alzare le pressioni e le aspettative nei confronti di questo organico: “Era impensabile poter immaginare questa crescita da parte dell’Atalanta. Quando sono arrivato qui non avevamo particolari obiettivi di classifica, dovevamo crescere insieme e valorizzare i giovani di questa società. Dopo quattro anni e mezzo tutto è cambiato, sono passati tanti calciatori, ma la filosofia di gioco è sempre rimasta la stessa. Ora l’obiettivo è crescere anno dopo anno”.

Chiosa finale del tecnico dedicata ad una frase pronunciata da Pep Guardiola, riferita all’atteggiamento che la sua squadra incarna quando scende in campo: “Guardiola ha detto che affrontare l’Atalanta è un pò come andare dal dentista, speriamo di confermare questa cosa anche nel prossimo match contro la Juventus“.