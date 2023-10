Champions League, 2a giornata: ok Bayern. Tonfo per le inglesi, pareggio Siviglia

Terminano le gare delle 21:00 del secondo turno della fase a gironi della Champions League 2023/2024. Le gare in programma Copenhagen-Bayern, Lens-Arsenal, Manchester United-Galatasaray, PSV-Siviglia. Vincono i tedeschi non senza difficoltà. Vantaggio iniziale per i danesi rimontati in quindici minuti dai gol di Musiala e Tel. I Gunners perdono in rimonta contro i francesi 2-1. Tonfo anche per i Red Devils che perdono per un gol di scarto rimanendo anche in dieci uomini. Turchi che sbagliano un rigore con Icardi che però tre minuti dopo regala la vittoria ai suoi. Pareggio pirotecnico tra Siviglia e PSV. Vantaggio ospite, pareggio all'86' degli olandesi, nuovo vantaggio degli spagnoli un minuto dopo e nel recupero il pareggio finale di Teze