Champions League 2020/21: fuori Dinamo Zagabria e Stella Rossa, ok Maccabi Tel Aviv. Molde e Young Boys…

Omonia, Ferencvaros, Maccabi Tel Aviv, Molde e Midtjylland: queste le squadre hanno passato il terzo turno dei preliminari di Champions League.

Eliminazione a sorpresa per la Stella Rossa di Belgrado che ha perso dopo i calci di rigore contro l’Omonia per 5 reti a 3. Vittoria anche per il Ferencvaros che affonda la Dinamo Zagabria, nonostante l’autorete di Uzuni al 23°. A decidere il match tra Maccabi Tel Aviv e Dinamo Brest, il gol di Biton. Ko ai rigori anche per il Qarabag. A dire addio alla Champions anche lo Young Boys, battuto di misura dallo Midtjylland, per 3 reti a 0.

Di seguito, le sfide andate in scena questa sera:

Omonia–Stella Rossa 5-3

Ferencvaros–Dinamo Zagabria 2-1

Maccabi Tel Aviv–Dynamo Brest 1-0

Qarabag–Molde 5-6 dopo i rigori (0-0 al 120’)

Midtjylland–Young Boys 3-0