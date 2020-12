Centro sportivo Torretta, Gregorio Ugdulena: “Convinto dalla serietà della società, progetto Palermo particolare”

L’uliveto che circonda il campo sportivo di Torretta sarà la nuova casa del Palermo Calcio.

Lo scorso 3 dicembre, il Comune di Torretta ha assegnato in via definitiva al Palermo FC il campo comunale di via Aldo Moro per i prossimi cinque anni, prorogabili per altri cinque. “Con punteggio complessivo di 94 punti, l’offerta presentata dalla Palermo Football Club S.p.a. con sede in Palermo, risulta essere l’offerta economicamente più vantaggiosa”, si legge sull’albo pretorio del Comune di Torretta. Può partire, dunque, l’iter per la realizzazione del nuovo centro sportivo del Palermo. Un progetto ambizioso, che ha convincere Gregorio Ugdulena, che ha ereditato l’uliveto dai nonni, come raccontato dello stesso, intervenuto ai microfoni della Rai, nel corso di TGR.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Questo terreno a parte della mia famiglia dal 1860, il corpo centrale era prima uno Monastero sei francescani. Queste erano le terre che coltivavano o affidavano. Poi lo stato sequestrò questi beni alla chiesa e li mise all’asta che furono comprati dai miei avi. Il progetto del Palermo è qualcosa di particolare, la serietà della società mi ha convinto e adesso fa ben sperare in merito alla gestione del terreno”, ha concluso Gregorio Ugdulena.