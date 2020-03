Centro sportivo abusivo all’ex manicomio di via La Loggia: l’Asp se ne accorge dopo vent’anni, il Palermo……”

Sei terreni di gioco totalmente abusivi realizzati all’interno dell’area dove un volta sorgeva l’Ospedale Psichiatrico Pietro Pisani di via La Loggia a Palermo. L’Azienda Sanitaria Provinciale che ospita gli impianti sportivi si è di fatto resa conto della palese irregolarità dopo circa vent’anni in seguito ad un esposto anonimo. La Procura di Palermo ha così aperto un’inchiesta ha immediatamente disposto il procedimento di regolarizzazione catastale del centro sportivo in questione con annesso saldo delle spettanze di matrice tributaria. In seguito agli accertamenti disposti dai magistrati è emerso come anche le infrastrutture contigue agli impianti sportivi, spogliatoi e altri fabbricati annessi, fossero totalmente fuori norma e privi dei necessari requisiti di agibilità. L’area in questione, in cui sorge una delle principali sedi dell’Asp 6, diretta da Daniela Faraoni la quale ha avviato un’indagine interna sulla spinosa vicenda, è catalogata come terreno agricolo ed in parte soggetta a vincolo monumentale storico. Un ‘altra porzione del medesimo terreno è catalogato come parco urbano, tra l’altro a certificato rischio idrogeologico. La struttura viene ad oggi utilizzata da alcune formazioni del settore giovanile del Palermo per lo svolgimento della fase preparatoria all’attività agonistica, secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Mediagol.it, i vertici del club rosanero una volta appreso dell’esistenza di un’inchiesta in corso sono pronti ad interrompere al termine dell’annata in corso l’accordo con la società che gestisce gli impianti, annullando l’intesa originariamente prevista anche per la stagione 2020-2021.

