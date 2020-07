Cellino, lo sfogo dopo la tentata rapina: “Volevano derubarmi, ero tutto sporco di sangue”

Brutta disavventura per Massimo Cellino.

Ha salvato l’orologio, ma rimediando però una brutta botta al setto nasale. Nel pomeriggio di domenica, Massimo Cellino, è stato vittima di un tentativo di rapina a Padenghe del Garda, dove da poco ha comprato un’abitazione. All’uscita da un supermercato, il patron del Brescia, è stato avvicinato da due malviventi che hanno provato a sottrargli l’orologio che teneva al polso. Grazie alla freddezza del numero uno delle “Rondinelle” la rapina, dopo una breve colluttazione che ha fatto rimediare una brutta botta al setto nasale a Massimo Cellino, è stata sventata. Una vicenda ripercorsa nel dettaglio dallo stesso imprenditore, durante un’intervista concessa ai microfoni del “Corriere della Sera”.

”Non una frattura ma l’osso è incrinato. Sembro un pugile, sono gonfio e fa male. È venuto un medico a casa e me l’ha sistemato. Non mi ero neppure accorto di essermi fatto male, ho capito quando sono rientrato a casa, dalla faccia di mia moglie quando mi ha visto, che c’era qualcosa che non andava. Ero tutto sporco di sangue in faccia con alcune escoriazioni e il dolore al naso. Non ricordo nemmeno quando sono rimasto ferito, se durante la colluttazione con uno dei due o se ho sbattuto nella portiera dell’auto. Ero talmente arrabbiato che sono salito in auto e me ne sono andato senza nemmeno sporgere denuncia”.